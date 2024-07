Poncho de Nigris no soportó que le dijeran “influencer” y a gritos dijo su “extenso curriculum” para aclarar que es empresario.

Aunque Poncho de Nigris -de 48 años de edad- se la pasa en redes sociales y su principal trabajo depende de estas, asegura que no es influencer.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Poncho de Nigris explotó porque lo presentaron como influencer y él asegura que es empresario.

El programa De Primera Mano contactó a Poncho de Nigris para saber sobre la salud de su hijo Toñito, quien se acababa de lesionar un brazo.

Mientras Poncho de Nigris explicaba la situación de su hijo menor, apareció su nombre en la pantalla y debajo “influencer”.

Esto hizo que se enojara y a gritos aseguró que él no es influencer y nombró a todo lo que se ha dedicado.

“No me pongan influencer, no soy influencer, soy empresario. No me pongan influencer”

Poncho de Nigris