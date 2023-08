Fue durante el pasado mes de noviembre de 2022 cuando Platanito fue el centro de la polémica por un chiste que hizo del feminicidio de Debanhi Escobar.

La joven que desapareció en abril de 2022 y de quien su cuerpo fue hallado 12 días después al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, en Nuevo León.

Por lo que el chiste de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, dividió a las redes sociales entre quienes defendían al comediante y quienes lo atacaban.

Pues algunos consideraron que se trataba de un chiste de humor negro, mientras que otros consideraron que no se debería reír de las tragedias de los demás.

Y aunque Platanito -de 50 años de edad- ofreció disculpas por el chiste de Debanhi Escobar, ocho meses después ya salió a decir que no se arrepiente de nada.

Platanito fue entrevistado por diversos miembros de la prensa, quienes aprovecharon para preguntarle respecto a su más reciente polémica por el chiste de Debanhi Escobar.

A lo que el comediante respondió diciendo que lo ocurrido realmente no afectó su carrera, sino que por el contrario le ha dado más publicidad.

Mencionando que en sus shows el público se encontrará con todo tipo de humor; desde el más blanco e inofensivo hasta el chiste más negro, pues su trabajo es ser comediante.

Agregando además que el único aprendizaje que tuvo tras la polémica del chiste de Debanhi Escobar fue defender su comedia:

“El aprendizaje fue defender mi comedia, defender mi trabajo. Es de lo que vivo. Soy comediante, no soy delincuente, no soy asesino, es lo que hago. A la gente que no le guste lo que hago, pues que no me vea”.

Platanito