Plácido Domingo habló por primera vez sobre los vínculos que tiene con una secta sexual acusada de someter, manipular, desfalcar y prostituir a sus miembros.

El nuevo escándalo sexual que involucra a Plácido Domingo se dio a conocer tras la detención de una 20 integrantes de la secta sexual.

Lo que más llamó la atención sobre el asunto fue la difusión de un clip en el que presuntamente Plácido Domingo habría pactado, en abril pasado, un encuentro con una mujer de la secta, en el hotel donde se hospedaba.

“No he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva”: Plácido Domingo

De visita en México durante el pasado fin de semana, Plácido Domingo brindó una entrevista al programa ‘Ventaneando’, en la que emitió su postura sobre las acusaciones, defendiéndose en todo momento:

“Desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”

Plácido Domingo habló brevemente de cómo se dio su relación con los integrantes de la secta sexual y aseguró que su inocencia está comprobada:

“Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”

