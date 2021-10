Nelssie Carrillo, la periodista que demandó a Aracely Arámbula, mostró los videos de la presunta agresión que sufrió su camarógrafo por el guardaespaldas de la actriz.

Esto sucedió un día antes del encontronazo entre Aracely Arámbula y reporteros en Los Ángeles, cuando su auto habría sido abierto por una reportera para grabar a sus hijos.

Nelssie Carrillo confirmó al programa ‘Ventaneando’ que ya denunció ante el Departamento de Policía de Los Ángeles la presunta agresión de la que fue objeto su camarógrafo.

También, la periodista compartió con el programa los videos que grabó el 15 de octubre, cuando el guardaespaldas de Aracely Arámbula le habría quitado un celular a su camarógrafo.

El posible objetivo: borrar las fotos y videos que pudieran haber captado el rostro de los hijos menores de edad de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

Ante ello, se escucha a Nelssie Carrillo advertir al guardaespaldas que llamaría a la Policía para acusarlo de robo, mientras el escolta se aleja de ella.

“No grabé a los niños... no deben de hacer eso... voy a llamar a la Policía, que le estás... dile que le dé... no grabó nada”

En ese momento Aracely Arámbula se le acerca a la periodista y, mientras se ve al guardaespaldas caminar de un lado a otro, manipulando el teléfono, dice:

En tanto, Nelssie Carrillo le asegura a la actriz mexicana que no grabaron a sus hijos, con la esperanza de que dejaran de borrar los archivos del teléfono.

Entonces, Aracely Arámbula le dice a la periodista que su malestar era porque la habrían grabado “en chanclas”, no por la posible exposición de sus hijos.

“Oye, te voy a decir qué es lo que no quería que grabaras, te voy a decir la verdad, era lo de mis chanclas, que traigo las medias, era eso pero en realidad yo estaba con mis amigas, mira, me la he pasado tan feliz el día de hoy, hice dos funciones tan contenta que no quiero estar enojada con nadie”

Aracely Arámbula