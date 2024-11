Aunque Pepe Aguilar -de 56 años de edad- ve que Christian Nodal sí cuida a Ángela Aguilar, asegura que no se va a despreocupar por su hija.

Gran polémica se ha generado desde que se dio a conocer el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 25 años de edad.

Y es que se ha especulado sobre una infidelidad de Christian Nodal a Cazzu -de 30 años de edad- esto luego de que Ángela Aguilar compartió que ya llevaba tiempo saliendo con el cantante.

En medio de todas las especulaciones, Pepe Aguilar habló sobre el romance entre Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal.

Pepe Aguilar confesó que no esperaba que su hija Ángela Aguilar se casará tan joven; sin embargo, dejó en claro que no tiene ningún problema con Christian Nodal.

Pepe Aguilar confiesa que no era su expectativa que Ángela Aguilar se casara tan joven

Desde que se dio a conocer el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la dinastía Aguilar se ha encontrado en medio de la polémica.

Y es que se han generado varias especulaciones sobre esta relación.

Pepe Aguilar / Boda de Christian y Ángela Aguilar (Especial)

En medio de todas las especulaciones, Pepe Aguilar se ha mantenido al margen de todo lo que se ha dicho de su hija Ángela Aguilar.

Sin embargo, Pepe Aguilar decidió romper el silencio sobre sus sentimientos por la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en una entrevista para Mariano Osorio.

Durante su conversación, Pepe Aguilar confesó que sí fue un shock que su hija se casara joven, aunque dejó en claro que no hay nada escrito en la vida.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza. Los guiones te los haces tú solo y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años; de repente, es un shock” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar resaltó que en realidad no tiene problema de que Christian Nodal sea artista, pues solo le importa que cuide a Ángela Aguilar y sea buena persona.

“Con que sea una buena persona, ¿qué importa?” Pepe Aguilar

En su conversación, Pepe Aguilar señaló que Christian Nodal fue hablar con él, pero ya tenían una relación entre ellos desde antes, aunque no habían sido novios.

Y es que Pepe Aguilar recordó que contrató a Christian Nodal en unos espectáculos que hicieron en Estados Unidos.

“Muy rápido, como es la usanza ahora de los jóvenes. Christian fue a hablar conmigo, con la familia, pero creo que ellos ya tenían una historia desde que eran chiquillos; la verdad, no sé mucho. No fueron novios, pero había algo” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar señaló que desea que le vaya bien a Ángela Aguilar en su matrimonio con Christian Nodal, pues incluso él se casó con su esposa cuando tenía 20 años y ya llevan 28 años juntos.

“Llevo 28 años casado con mi esposa y me casé con ella cuando tenía 20 años. ¿Quién dice que tiene que haber un guion?” Pepe Aguilar

¿Advertencia a Christian Nodal? Pepe Aguilar asegura que nunca se va a despreocupar por Ángela Aguilar

Pepe Aguilar confesó que en realidad “Cuídamela bien” no es una indirecta para Christian Nodal, pero sí se acomoda con la situación que están viviendo sus hijos.

“Creo que es una canción que se acomoda a lo que están viviendo mis hijos, a mis ellos no les va a importar y la canción le va a quedar a quien se identifique” Pepe Aguilar

En su conversación desde Bogotá, Colombia, Pepe Aguilar señaló que Christian Nodal es una persona que se gana el cariño de quienes lo rodean, por lo que no tiene problemas con él.

“Sí se da a querer, sí lo quiero al canijo, me cae muy bien, siempre me cayó muy bien y me sigue cayendo bien, no hay ningún tema ahí” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar dejó en claro que sí ha sido un proceso difícil, pues Ángela Aguilar era muy cercana a él y se vivió como un duelo.

“Una hija que siempre estuvo muy cercana a mí, inclusive más que sus hermanos, claro que es una muerte de una forma de ser, pero es el nacimiento de otra, no se acaba la vida, se acaba una forma, vas evolucionando, yo tampoco ya quiero seguir batallando con cosas que ya no me competen con hijos de 32, 26, 25 y 21″ Pepe Aguilar

En el video, Pepe Aguilar destacó que aunque Christian Nodal sí cuida a Ángela Aguilar, él nunca se va a despreocupar por su hija.

“Nunca me voy a despreocupar por mis hijos, nunca, yo sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y la ama tremendamente, sigue siendo mi hija, se casó mi hija, sí me dolió, sí quiero que la trate bien su esposo” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar bromeó con el hecho de que Christian Nodal parece que se tomó en serio su canción y ahora no suelta a Ángela Aguilar.

“Se tomó en serio la letra de la canción porque no la suelta, es lo mismo con mi hija, ¿qué puedes esperar de un hijo mío? he sido un hombre que ha luchado por ser libre, tomar mis decisiones, por no dejarme de nadie” Pepe Aguilar