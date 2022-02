Pepe Aguilar cree que Christian Nodal escribirá buenas canciones tras su ruptura con Belinda. El cantante recomendó que a los compositores les sean infieles cada seis meses para que tengan inspiración para la creación de nuevas canciones.

En entrevista para el programa Hoy, Pepe Aguilar habló sobre el éxito que ha alcanzado Christian Nodal y recordó que estuvo presente en la primera gira de ‘Jaripeo sin Fronteras’.

Durante su conversación Pepe Aguilar reveló que ya se encuentra escribiendo sus memorias, el cuál será muy controversial y dará mucho de qué hablar.

Belinda y Christian Nodal (@belindapop / Instagram)

Pepe Aguilar pide que a los compositores le sean infieles para que tengan inspiración para la creación de nuevas canciones

En medio de la polémica por la demanda de Universal Music a papás de Christian Nodal, Pepe Aguilar alabó el éxito que ha conseguido el famoso.

En conversación con el programa Hoy, Pepe Aguilar reconoció el talento de Christian Nodal y recordó cuando participó en su primera gira de ‘Jaripeo sin Fronteras’.

“Por supuesto que lo conozco, lo llevé a mi primera gira de ‘Jaripeo sin Fronteras’, a toda la gira, un buen muchacho, mis respetos para el éxito que tiene ¡wow!” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar será productor musical en Premio Lo Nuestro 2022 por lo que volverá a coincidir con Christian Nodal.

“Y lo voy a ver ahora en Miami, yo creo que ahí me platicará” Pepe Aguilar

Sobre su reciente ruptura con Belinda, Pepe Aguilar destacó que podría sacar buenas canciones, pues de las experiencias se inspiran los compositores.

En este sentido, Pepe Aguilar destacó que todos los compositores deberían de ser engañados cada seis meses para que tengan material para escribir sus nuevas canciones.

“Yo creo que a todos los que componemos nos tendrían que agarrar a trancazos de vez en cuando, ponernos el cuerno cada seis meses para componer unas buenas canciones” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar asegura que su libro autobiográfico dará mucho de qué hablar

En entrevista para el programa Hoy, Pepe Aguilar destacó que ya se encuentra trabajando en sus memorias las cuales darán mucho de que hablar pues no se guardará nada.

“Yo creo que no se la van a acabar cuando salga ese libro, nada más que yo tengo que estar retirado porque si no, después de salir ese libro a lo mejor no me dan chance de cantar” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar puntualizó que su deseo no es quemar a nadie, pero sabe que va a causar polémica por todas las cosas que revelará.

“No quiero quemar a ningún colega obviamente, no voy a hablar mal de nadie, pero sí cosas muy interesantes que me sé, entonces… no, no te creas que no pueda yo cantar, pero sí van a ser controversiales” Pepe Aguilar

En su conversación, Pepe Aguilar señaló que no tiene miedo a la controversia porque solo dirá la verdad ya que su intención no es generar chismes.

“Y me gusta la controversia, como ustedes saben, siempre me ha gustado, no en el sentido de los chismes, sino decir la verdad” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar (@pepeaguilar_oficia / Instagram)

Pepe Aguilar va a hacer la bioserie de su padre Antonio Aguilar

Pepe Aguilar confesó que él va a hacer la bioserie de su padre Antonio Aguilar, pues no va a esperar a que alguien muestre interés en quererla realizar.

“Una de las historias con más contenido de bioseries todas las que han salido, la verdad, porque antes de repente uno se estaba esperando a que te hable esta compañía o esta televisora, y lo voy a hacer yo, y se acabó” Pepe Aguilar

En ese sentido destacó que lo que si está interesado es encontrar en una persona que quiera invertir pues planea tener una gran producción.