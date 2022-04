Pedro Almodóvar compara a Will Smith con “líder de una secta” tras cachetada en los Oscar 2022

El director de cine Pedro Almodóvar comparó a Will Smith con el ‘líder de una secta’, tras la cachetada que dio en los Oscar 2022 al anfitrión Chris Rock.

En un extenso ensayo sobre su experiencia en la entrega de los premios Oscar 2022, Pedro Almodóvar condenó el acto violento que protagonizó Will Smith.

Asimismo, Pedro Almodóvar repudió el discurso que Will Smith pronunció poco después, cuando recibió el premio al Mejor Actor y los asistentes le aplaudieron, olvidándose de la cachetada que dio momentos atrás.

Cachetada de Will Smith a Chris Rock (Agencia México )

En su ensayo, publicado el 30 de marzo por el sitio IndieWire, Pedro Almodóvar escribió que ha “evitado deliberadamente el episodio violento que es lo único de lo que se habla al día siguiente”.

¿Por qué? Pedro Almodóvar señaló que contrario a quienes han hecho desde memes hasta figuras de juguete para vanagloriar el hecho, a él lo sucedido...

Me “produjo un sentimiento de absoluto rechazo”

Pedro Almodóvar señaló que también después, al escuchar el discurso de aceptación de Will Smith, tuvo esa sensación de desagrado, ya que...

era “un discurso que se parecía más al de un líder de una secta. Uno no defiende ni protege a la familia con los puños, y no, el diablo no aprovecha los momentos clave para hacer su trabajo”.

Pedro Almodóvar, director de cine