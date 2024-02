Gracias a las redes sociales y TikTok, el payaso Brincos Dieras se ha vuelto bastante famoso en los últimos años; sin embargo ya lleva años de carrera dando todo tipo de shows.

Desde hace tiempo, el payaso Brincos Dieras ha amenizado fiestas en Monterrey, incluso aquellas donde toda la audiencia estaba compuesta por narcotraficantes.

Así lo reveló recientemente con Gustavo Adolfo Infante en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi vida”.

Ahí, reveló cómo era dar shows a narcos, lo que sentía cuando tenía que tomar ese tipo de trabajos y los peligros que implicaba.

Brincos Dieras, comediante. (@brincosdierasofficial / Tomada de video)

El payaso Brincos Dieras habla de lo que pasaba en los shows para narcos

El payaso Brincos Dieras menciona que él era muy solicitado para dar shows a narcos en la década del 2010.

Aclarando que él por voluntad no tomaba los trabajos, sino que gente cercana a los narcos se le acercaban y le decían que fuera a amenizar una de sus fiestas.

Si bien el payaso Brincos Dieras no estaba a gusto con estos “llamados”, era casi imposible negarse; aunque no entendía porqué lo querían a él y no se llevaban mejor Óscar Burgos u otro comediante.

En esa época él era sólo un payaso de barrio; pero su estilo de hacer humor negro molestando a la audiencia agradaba a los narcos.

Si bien sentía mucho miedo de dar esos shows, comenta que encontró la manera de realizarlos, rebajando sus comentarios y enfocándose en las personas ajenas al crimer organizado, como las escorts que contrataban.

Sólo una vez tuvo un “problema” con una persona, pues quienes lo contrataron le dijeron que se enfocara en molestar a un hombre en específico.

Entre broma y broma, el objetivo de sus chistes sacó una pistola; sin embargo, no fue para amenazarlo, sino como parte de la rutina, de ahí que no pasara a mayores.

Afirma que a pesar de todo lo que se sabe del narco, estos shows siempre fueron muy relajados, pues era como una vía de escape para todos ellos.

Actualmente ya no hace shows para narcos, pues lo dejaron de llamar, posiblemente porque ya es más conocido en el país y no empata con el perfil bajo de estas fiestas.

Brincos Dieras (@BrincosDierasComediante)

Payaso Brincos Dieras ha tenido problemas por su estilo de comedia fuera de los shows para narcos

Algo que deja ver la entrevista entre Gustavo Adolfo Infante y el payaso Brincos Dieras, es que había más problemas en shows normales, que en los que daba para narcos.

Esto debido al estilo de comedia que maneja el payaso Brincos Dieras, lo cual se suma a su capacidad de analizar rápidamente a las personas.

Señala que nunca quiso lastimar a nadie en serio; pero en más de una ocasión tocó fibras sensible de los presentes.

Una vez hizo llorar a una mujer al decirle que su esposo estaba en la cárcel por golpeador, lo cual resultó ser cierto.

Otra ocasión hubo un conato de bronca, pues hizo varias bromas sobre el esposo de una festeja, diciendo que era un arrimado y que sólo estaba con ella por el dinero.

Al final del show el esposo se le acercó muy enojado y le dijo que le diera el nombre de la persona que le comentó eso del “arrimado” para ir a golpearla, pues la familia de su esposa sí pensaba eso de él.

Irónicamente, deja ver que los narcos entendían mejor su tipo de comedia que el resto del público.

'Le sacaron un ARMA' #BrincosDieras fue perjudicado por dar shows privados a traficantes#MinutosQueCambian: https://t.co/RARtNxCr9S pic.twitter.com/Pot1gOvl5N — El minuto que cambió (@elminutoque) February 25, 2024

Con información de Gustavo Adolfo Infante.