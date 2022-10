Paulina Rubio niega haber hecho del baño en la playa, las fotos habrían sido editadas antes de ser presentadas por el programa español ‘Fiesta’.

Así lo afirmó Paulina Rubio a través de una entrevista en la que dice no preocuparse por las imágenes, ya que conoce el manejo de los circos mediáticos y hasta dónde son capaces de llegar algunos paparazzis.

“Eso es un fotomontaje. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”

