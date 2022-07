La cantante y actriz mexicana Paulina Rubio, pagó a su exesposo, el empresario español Colate, el dinero que le debía, a plazos.

Fue Colate de 49 años quien confesó lo dicho sobre Paulina Rubio de 51 años, en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

Recordemos que la pareja se casó en 2007, sin embargo, ambos decidieron separarse en 2012.

Cabe señalar que para este momento ya habían procreado un hijo juntos; Andrea Nicolas Vallejo Nájera Rubio, quien actualmente tiene 12 años de edad.

La expareja de Paulina Rubio, comentó que la cantante le debía dinero y fue lo único que le reclamó tras separarse.

“Yo no pedí nada y de mi divorcio lo único que pedí era un dinero que era mío, que había en una cuenta”.

Sin embargo, aseguró que “ese dinero se utilizó para vender” una imagen de él como “mantenido”.

Posteriormente, la reportera encargada de entrevistarlo, aseguró que eran “280 mil o 300 mil dólares”.

Asimismo, precisó que “ella tenía que devolverlo, pero no lo tenía al momento completo, lo iba a pagar poco a poco” y él asintió ante sus afirmaciones.

Explicó que, aunque se encargó de explicar a los medios de comunicación, que lo único que pedía era el dinero que ella le debía, Paulina Rubio también dio su versión de los hechos.

Colate declaró a ‘Ventaneando’ que no fue cierto lo que se dijo en su momento, tras divorciarse de Paulina Rubio; ella no lo mantuvo.

Incluso, comentó que en algún punto llegó a ser “al revés” lo dicho.

“Yo no he sido nunca mantenido por Paulina Rubio, nunca lo he sido, quizá hasta puede que en un momento fuera al revés”.

Colate