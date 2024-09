Paul Stanley -de 39 años de edad- se tatuó el nombre de su hija en pleno programa Hoy en vivo.

Paul Stanley y Joely Bernat -de 35 años de edad- se han mostrado muy felices con el nacimiento de su hija Victoria.

Desde que anunciaron que se convertirían en padres, Paul Stanley y Joely Bernat han compartido varios detalles sobre su vida.

Sin embargo, fue hasta el viernes 27 de septiembre que la hija de Paul Stanley y Joely Bernat fue presentada oficialmente en el programa Hoy.

Paul Stanley, incluso, aprovechó esta oportunidad para tatuarse el nombre de su hija en pleno programa en vivo.

Paul Stanley no lleva ni un día como papá y ya admite que “está cañón”

A menos de un mes del nacimiento de su hija, Paul Stanley se ha mostrado muy enamorado de ella e incluso ha decidido compartir varios detalles con la audiencia del programa Hoy.

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Paul Stanley compartió que se iba a tatuar en vivo por un motivo muy especial.

Y es que Paul Stanley compartió que se quería tatuar el nombre de su hija ‘Victoria’ en el pecho porque quería demostrarle el amor que le tenía.

Paul Stanley confesó que este era uno de los tatuajes más importantes que se había hecho.

A menos de un mes de su nacimiento, Paul Stanley y Joely Bernat presentaron oficialmente a su hija en Hoy.

Aunque ya había aparecido en la televisión, el viernes 27 de septiembre se realizó una nota especial para la presentación de la hija de Paul Stanley y Joely Bernat.

Fue Joely Bernat la encargada de presentar a su hija desde su cuarto y se mostró muy emocionada por ya tenerla entre sus brazos.

Joely Bernat aprovechó esta oportunidad para contar algunos detalles sobre el nacimiento de Victoria.

En el video, Joely Bernat confirmó que fue parto natural y que la bebé nació a las 8:48 de la mañana.

“Ya que estamos aquí a presentarles más detalles del parto: cuando llegó al hospital, me ponen una banda de contracciones, yo no sabía qué era una contracción, les enseño algunos videos, la verdad muy dolorosa, tuve que llorar un poquito porque no aguantaba el dolor”

Paul Stanley