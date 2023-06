Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, recordó a su padre a 24 años de su asesinato y lamentó que en la actualidad se le recuerde con “morbo” y no con un homenaje.

Fue un 7 de junio pero de 1999 que Paco Stanley sería asesinado a los 56 años de edad. Su muerte sigue ocultando barios misterios detrás.

Pues es la fecha en la cual no se han identificado a los responsables del tiroteo afuera del restaurante El Charco de las Ranas, lugar en el cual se atentó contra la vida del polémico conductor de televisión.

Paul Stanley tenía 13 años de edad cuando Paco Stanley fue asesinado, por lo que en el aniversario luctuoso de su padre le dedicó un emotivo mensaje.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Paul Stanley le dedicó un conmovedor mensaje a Paco Stanley por los 24 años de su asesinato.

El actor compartió un breve video de su padre durante la transmisión de un programa de televisión. En la descripción fue que colocó un mensaje dirigido a su padre en el cual dice extrañarlo.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí”.

Paul Stanley en Instagram