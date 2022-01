Paty Cantú habla de su supuesto veto en Televisa

La cantante Paty Cantú habló de su supuesto veto en Televisa por haber aceptado ser coach en ‘La Voz Kids’, que próximamente se estrenará por TV Azteca.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Paty Cantú habló de qué significa para ella poder ayudara a los niños a cumplir sus sueños en la música a través del reality show.

Asimismo, Paty Cantú reveló que cuando colaboró con Juan Gabriel en el disco ‘Los Dúo’ hicieron tan buena amistad que ‘El Divo de Juárez’ le hizo una tentadora oferta.

Paty Cantú (@patycantu / Instagram)

Paty Cantú: “A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada”

Hace unos días, TV Azteca anunció que en su nueva temporada, ‘La Voz Kids’ tendrá como coaches a Mau y Ricky, Joss Favela, María León y Paty Cantú.

Tras ello, se ha rumorado que en Televisa habrían ordenado el veto de María León y Paty Cantú, quienes recientemente habían participado en varios de sus programas.

Interrogada al respecto, Pati Cantú dijo no temer que los rumores sena ciertos, pues ella ni siquiera tenía contrato de exclusividad con Televisa:

“No sé si estoy vetada, no sé si estoy vetada... A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada, yo no tenía nungún contrato de exclusividad de nada tampoco” Paty Cantú

Paty Cantú (@patycantu)

Paty Cantú revela que Juan Gabriel planeaba escribir una canción para ella

Respecto a su incursión en el reality show que se transmitirá por la señal de Azteca Uno, Paty Cantú se dijo muy contenta de poder ayudar a las nuevas generaciones de cantantes:

“Estoy contentísima de poder apoyar el talento mexicano, eso es lo bonito y lo importante... He sido coach en otros países..., tengo mucha emoción, nunca he sido coach en una ‘Voz’ de niños, nunca he sido coach en México, entonces estoy emocionada, yo creo que ya estamos en tiempos distintos, el chiste es trabajar, el chiste es ser buena onda” Paty Cantú

Finalmente, Paty Cantú reveló que mientras colaboró con Juan Gabriel en el disco ‘Los Dúo’, el cantautor le propuso escribir una canción juntos para su nuevo disco.

Lamentablemente, Juan Gabriel murió antes de que el proyecto se concretara, indicó Paty Cantú: