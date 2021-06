A través de Twitter, Paty Cantú denunció los malos tratos que sufrió por parte de una aerolínea en el Aeropuerto.

De acuerdo a las declaraciones de Paty Cantú en Twitter, la aerolínea de Aeroméxico le negó subirse al avión.

Aparentemente todo fue por instrucciones de la señorita identificada como María del Carmen Baca Arredondo quien negaría el acceso a la cantante Paty Cantú.

En las declaraciones de Paty Cantú, ella aseguró que llegó tarde a la sala por una mala logística de la aerolínea.

La intérprete compartió un breve video a través de Twitter, aunque posteriormente lo borró.

Sin embargo y a pesar de ser una cliente Titanium, la señorita de la puerta comenzó a dejar abordar a personas que llegaron al mismo tiempo que Paty Cantú.

Pero, al llegar hasta la cantante, simplemente le dijo “tú no” y cerró el acceso al avión, aún a pesar de que este no había despegado.

“Es irreal que a los de enfrente de mí sí y a mí no, porque a la señorita no le pareció. Que ganas de llorar @Aeroméxico. Viajo muchísimo y siempre con ustedes. Soy titanio y el trato es HORRENDO.”

En los siguientes tuits en donde se quejó del pésimo servicio de dicha aerolínea, Paty Cantú aseguró que nunca la habían tratado tan mal e incluso ganas de llorar le dieron.

Paty Cantú aseguró que incluso ofreció ceder el lugar al señor que iba delante de ella pero que la dejaran subir ya que tenía algo importante, a lo que la empleada se negó.

“La señorita me contestó: ‘ya le dije que usted no. Vaya con alguien mas a resolver su cambio de vuelo’. Mientras siguió resolviendo el cambio de vuelo de los otros tres hombres que estaban delante de mí. Me da muchísima pena que no haya criterio para escuchar.”

Paty Cantú