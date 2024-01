¿Daniel Bisogno fue golpeado por el esposo de una exconductora de Venga la Alegría? Ana María Alvarado relata cómo su pareja le cantó un tiro al conductor de Ventaneando.

Ana María Alvarado -de 55 años de edad- relató que su paso por TV Azteca no fue de todo agradable y es que había personas de la misma televisora que no la querían ahí por lo que constantemente pedían su despido.

Una de esas personas era Daniel Bisogno -de 50 años de edad- y es que constantemente la atacaba en vivo en el programa Ventaneando.

Pero las críticas no solo eran sobre su trabajo, pues incluso en una ocasión Daniel Bisogno le deseó la muerte a Ana María Alvarado en Ventaneando.

Esto provocó la molestia del esposo de Ana María Alvarado, por lo que no dudo en irle a reclamar a Daniel Bisogno cuando lo vio en un evento.

¿Se fueron a los golpes? Ana María Alvarado relató cómo su esposo logró que Daniel Bisogno les bajará a los comentarios en su contra.

A lo largo de su trayectoria, Daniel Bisogno se ha caracterizado por lanzar duros comentarios en contra de las celebridades, esto le ha ocasionado varios problemas.

Así lo reveló Ana María Alvarado en entrevista con la periodista Inés Moreno y es que confesó que su esposo se enfrentó a Daniel Bisogno.

Ana María Alvarado recordó que cuando ella trabajaba en Venga la Alegría, Daniel Bisogno hizo muy fuertes comentarios en contra de ella sin importarle que trabajaban en la misma empresa.

De acuerdo con Ana María Alvarado, constantemente Daniel Bisogno la atacaba con adjetivos como “víbora” o “alacrán”, pero las cosas fueron subiendo de nivel e incluso el conductor le deseó la muerte.

“No fue una bronca, no me pelee nunca con él, sino que él habló mal de mí una y otra vez, tiro por viaje, entonces era muy molesto que todo el tiempo me estuviera criticando, además, era como él habla de ‘víbora’, ‘escorpión’, ‘alacrana’, ‘maldita’, entonces sí fue demasiado”

Ana María Alvarado