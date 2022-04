Paquita la del Barrio llora al narrar porqué usa silla de ruedas

Durante una entrevista para el programa ‘Primer Impacto’ la cantante mexicana Paquita la del Barrio reveló el motivo por el cual necesita utilizar silla de ruedas.

De acuerdo con Paquita la del Barrio la silla de ruedas la utilizaría para poder seguir trabajando sin arriesgarse a sufrir alguna caída.

Y es que sus piernas y caderas al final de la pandemia del Covid-19 le producían un gran dolor y cansancio los cuales en un principio le impedían presentarse.

Sus males de salud habrían comenzado hace poco más de dos años, en el 2019, cuando sufrió una trombosis la cual la llevó a ser hospitalizada.

Durante estos momento difíciles su familia habría sido su apoyo junto con sus seguidores quienes en todo momento le enviaron sus mejores deseos.

Al borde las lagrimas Paquita la del Barrio informó que por el momento no pide más que salud ya que tiene lo que considera más valioso, el cariño de la gente.

“Solo le pido a dios me de salud ya lo demás me ha dado mucho, mucho no en riquezas no en dinero, me da mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera eso para mi es maravilloso”

Paquita la del Barrio