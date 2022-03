Papá de Octavio Ocaña agradece a ‘Vecinos’ por la emotiva la despedida de ‘Benito’

El papá de Octavio Ocaña agradeció a ‘Vecinos’ por la emotiva la despedida que le dieron a ‘Benito’, personaje que interpretaba su fallecido hijo.

Tras la muerte de Octavio Ocaña, ocurrida el 29 de octubre de 2021, los fans de ‘Vecinos’ se preguntaban qué pasaría con ‘Benito’ en la serie.

Aunque muchos pensaron que su personaje también moriría, los productores de ‘Vecinos’ decidieron darle un final feliz a ‘Benito’, lo que el padre de Octavio Ocaña no ha podido más que celebrar.

En entrevista para el programa ‘Chismorreo’, Octavio Pérez, padre del fallecido actor, opinó sobre el desenlace que ‘Vecinos’ le dio a ‘Benito’:

“Le agradezco mucho yo al elenco, a Elías [Solorio], ni se diga, que no hayan matado a mi hijo, que no lo hayan sacado, yo creo que vienen cosas buenas y espero que realmente siga mi hijo vivo ahí”

El papá de Octavio Ocaña habló sobre los otros finales que se proponían para ‘Benito’, opinando que la mejor opción fue la que los productores de ‘Vecinos’ mostraron en pantalla:

“Se me hace bonito porque no matan al personaje, va a seguir vivo, eso es lo bonito, no que lo querían cambiar, mucha gente [decía], ‘ay, que no, vamos a meter otro ‘Benito’, está canijo, no hay otro, mi hijo tenía talento y mi hijo era único”.

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña