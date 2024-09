Sorpresivamente, Paola Rojas apareció en sus redes sociales para compartir que deja Netas Divinas, el programa de Unicable, dejando ver que ni la dejaron despedirse.

A través de una transmisión en vivo por Instagram, Paola Rojas anteló que tenía que compartir algo “importante”, pero que a su sentir era “triste”, pues se trataba del anuncio de que no pertenecería más a Netas Divinas.

Asimismo, compartió los motivos aparentes por los que deja su carrera en Netas Divinas pese a que admite fue un programa que le ayudó mucho.

Pero por otra parte, Paola Rojas -de 47 años de edad- también detalla la lástima que siente al no haberse podido despedir de sus compañeros en el programa, apuntando a que no se lo permitieron.

Sin que nadie se lo hubiera esperado, Paola Rojas realizó una transmisión en vivo para dar a conocer la noticia de que sale de Netas Divinas, el programa que hacía para Unicable.

“Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas Divinas”.

La conductora dejó claro que Netas Divinas era muy importante para ella porque le dio “bendiciones” y “amor a mi vida”, por lo que decidió despedirse por lo significativo que fue el programa.

“Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, amigos que lo van a ser siempre, era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir un tiempo hermoso con amigas a las que valoro”.

Mientras Paola Rojas sostenía el llanto, también dejó ver que le fue imposible despedirse del equipo de Netas Divinas, de modo que decidió hacerlo por ese video a su forma y en agradecimiento a todo lo compartido.

Sin embargo, llamó la atención que pareciera que la periodista deja entrever que la producción de Netas Divinas no le permitió despedirse, “no fue decisión mía”.

“Lamento muchísimo no haberme podido ir a despedir, sí me hubiera encantado darles un abrazo (...) creo que es importante, creo que lo decente lo respetuoso y lo considerado es despedirse, lamentablemente no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho. “.

Paola Rojas, conductora.