Luego de que se viralizara la foto de Leonardo DiCaprio de 48 años de edad con su supuesta nueva novia, la modelo israelí Eden Polani de 19, los memes no se hicieron esperar.

Y es que los memes han ironizado la supuesta relación entre Leonardo DiCaprio y la modelo de 19 años, comparándola con Pedro Pascal y Bella Ramsey, de 47 y 19 respectivamente.

Pues en The Last of Us , Pedro Pascal y Bella Ramsey manejan una relación de padre e hija, lo cual ha desatado las críticas de todos hacia Leonardo DiCaprio.

De hecho, Pedro Pascal ha repetido en varias ocasiones que Bella Ramsey es como su hija, lo cual ha destapado las múltiples relaciones de Leonardo DiCaprio con mujeres mucho menores que él.

Y es que desde hace varios meses que no sólo los memes aseguran que Leonardo DiCaprio no sale con mujeres mayores de 25 años.

Llueven críticas y memes a Leonardo DiCaprio por su age gap

Los memes y críticas no se han hecho esperar en redes sociales para Leonardo DiCaprio, pues una vez más ha sido acusado del age gap.

Es decir de mantener una relación amorosa con una mujer mucho menor que él; en este caso la modelo Eden Polani quien solamente tiene 19 años cuando el ganador del Oscar tiene 48.

Y es que los memes lo han criticado comparándolo con la relación paternal que Pedro Pascal y Bella Ramsey mantienen.

Otro ejemplo que los memes han destacado también, es el caso de David Harbour de 47 años de edad y su relación paternal con Millie Bobby Brown de 18 años de edad.

Lo cual ha dejado entrever el age gap de Leonardo DiCaprio y su gusto por mujeres mucho más jóvenes que él, asegurando que visibiliza lo “enfermo” que es.

Pues la modelo de 19 años de edad con la que aparentemente Leonardo DiCaprio está saliendo, podría ser su hija.

Memes de Leonardo DiCaprio comparan la relación paternal de Pedro Pascal y Bella Ramsey

Memes de Leonardo DiCaprio comparan la relación paternal de Pedro Pascal y Bella Ramsey (Especial)

¿Leonardo DiCaprio si tiene una relación con Eden Polani de 19 años?

En las últimas horas se ha viralizado una fotografía de Leonardo DiCaprio con la modelo Eden Polani quien, según revelan, tiene 19 años.

Lo cual ha sido fuente de críticas para Leonardo DiCaprio por su age gap, comparándolo con actores como Pedro Pascal o David Harbour quienes tienen su misma edad, y tienen una relación paternal con sus co-estrellas: Bella Ramsey y Millie Bobby Brown de 19 y 18 años.

Sin embargo, no se ha confirmado si es que Leonardo DiCaprio y la modelo de 19 años se encuentran saliendo en realidad.

Ya que la foto solo muestra a Leonardo DiCaprio sentado junto a la modelo, pero sin ningún tipo de acercamiento.

Y ya hay informes de supuestas fuentes cercanas que aseguran que Leonardo DiCaprio y Eden Polani no están saliendo; aunque muchos aseguran que el actor es conocido por ser hermético en su vida privada.

