Pablo Perroni responde a halagos de Pedro Sola (VIDEO)

Recientemente se dio a conocer que el actor, Pablo Perroni, respondió a los halagos del conductor, Pedro Sola.

Como sabemos, Pablo Perroni, el primo de la también actriz, Maite Perroni, suele publicar fotos bastante sensuales y provocativas en sus redes sociales, en donde acostumbra a salir en poca ropa para mostrar su deslumbrante figura.

Así que no resulta extraño que sus fans llenen de halagos sus publicaciones, tal es el caso de Pedro Sola, quien hace unos días fue descubierto llenando de comentarios coquetos las fotografías del actor.

Como sabemos, Pedro sola se ha convertido en uno de los personajes más controversiales del mundo de los espectáculos, debido a su participación en el programa “Ventaneando”, dirigido por Pati Chapoy.

Así que cualquier cuestión que tenga que ver on Pedro Sola, no tarda en llegar a los oídos del público.

Justo así fue en esta ocasión, cuando una revista de espectáculos sacó a relucir los comentarios que el conductor hace en las publicaciones del ex esposo de Mariana Garza.

Como era de esperarse, esta situación comenzó a ser bastante comentada entre los demás usuarios, por lo que Pedro Sola no tardó en volverse un tema de conversación.

Así que fue durante un reciente encuentro que Pablo Perroni tuvo con varios medios de comunicación, que se le preguntó su opinión acerca de todo lo anterior.

Ante esto, el también actor de teatro optó por no darle gran importancia a lo sucedido, señalando que lo único que eso significaba era que la revista que sacó esa nota no tenía otro tema de qué hablar.

“Ya se habían tardado un año en hablar de mí en la revista, ¡Por fin! No importa, eso nada más habla de que no hay notas, de que no hay cosas relevantes de qué hablar”

Pablo Perroni