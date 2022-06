Laura León le pide a Juan Osorio que perdone a Pablo Montero por su supuesto problema con el alcohol pues asegura que todas las personas tienen sus errores, pero confía en que el cantante de 47 años de edad podrá salir adelante.

El productor Juan Osorio de 64 años de edad mostró su molestia con Pablo Montero por haberse portado de manera poco profesional durante los últimos días de grabaciones de ‘El último Rey’.

En medio de las especulaciones, Laura León de 69 años de edad salió en defensa de Pablo Montero pues aseguró que ninguna persona es perfecta.

Pablo Montero explica porqué no llegó a llamado final de ‘El Último Rey’

Pablo Montero se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que tenía problemas con el alcohol y que se había ido de un restaurante sin pagar su cuenta de 15 mil pesos.

En medio de las acusaciones varias celebridades han salido en defensa, tal es el caso de Carlos Bonavides y Laura León quien lamentaron la situación por la que atraviesa el cantante.

En entrevista compartida por el programa ‘Sale el Sol’, Laura León reconoció que el trabajo es lo más preciado que tienen las personas, pero señaló que a veces los artistas también cometen errores.

Laura León destacó que no se puede jugar a nadie porque todos cometen equivocaciones. Sin embargo puntualizó que lo más importante es salir delante de los problemas a los que se enfrenta casa persona.

“Para mí es lo más sagrado que tenemos en la vida, nuestro trabajo, los artistas, entregarnos a nuestro público, pero no quiere decir eso, que no cometamos errores ni tenemos por qué tirar la primera piedra, claro que no, hay que superarlo y salir adelante”

Laura León