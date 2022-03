Ozuna no sabe cómo encender su auto de lujo

No es broma, Ozuna confiesa que no sabe cómo encender su auto de lujo, vehículo que reciente adquirió pues quiso darse un capricho.

A través de sus historias de Instagram, Ozuna se burló de sí mismo al publicar un video en el que confiesa no saber usar, del todo, su BMW M4 Competition x KITH.

“Compré este carro y no sé dónde se prende, no lo he podido usar porque no sé dónde se prende. ¿Dónde se prende este carro, cabrón? No entiendo. Estoy buscando, no tiene botones”, se echa decir a Ozuna.

Y aunque sus fans esperaban ver el modelo de su vehículo, apreciar su carrocería, el cantante y compositor solo muestra parte del interior forrado en dos tonos: negro y rojo.

Ozuna felicita a las mujeres en su día

Por otra parte, tras la divertida revelación, Ozuna aprovecha para felicitar a las mujeres en su día y es que este 8 de marzo de celebra el Día Internacional de la Mujer.

“Hoy es Día Internacional de la Mujer, les mando un besos a todas las mujeres hermosas, chulas, que luchan día a día, madres, las que son líderes, todas, todas. Hoy y todos los días son su día, las amo y las adoro”, dijo en un video compartido en Instagram.

Ozuna (@ozuna / Instagram)

Ozuna prepara nueva disco

Por otro lado, Ozuna se encuentra muy ocupado en el estudio de grabación debido a que está preparando su nuevo disco titulado “Ozutochi”.

Hace un par de días, Ozuna anunció la llegada de nueva música, incluso compartió el adelanto de lo que parece ser un pegajoso tema de desamor que se titularía “Deprimida”

Por lo que sus fans de inmediato le pidieron sacarlo a la luz en su totalidad.

“Viene palo mundial”, “Saca la de Nini”, “El #1 de todos los tiempos”, “Por fin algo bueno desde Odisea”, “Ya quiero ese álbum”, “Deseando escucharla”, “Ta durísimo”, es lee entre comentarios.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay fecha para la publicación de lo que será su disco álbum, el cual sucede a Enoc, lanzado en el 2020.