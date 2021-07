Así suena Selena Gómez cantando reguetón junto a Ozuna, DJ Snake y Cardi B

Los artistas de música urbana Ozuna, DJ Snake y Cardi B unieron sus voces junto a Selena Gómez para interpretar el pegajoso tema “Taki Taki”; cada uno de los cantantes invitó a sus respectivos seguidores a escucharlo.

"Me encanta la canción, me encanta el video y me muero de las ganas de que lo escuchen", dijo la rapera Cardi B en su cuenta de Instagram dejando claro que Selena Gómez es la chica más dulce.

Aunque aún no sale el video oficial, el tema completo no suena nada mal, los fragmentos que se han difundido han permitido escuchar un tema principalmente en español, con la base típica del género urbano, principalmente de reguetón y trap.

Cabe señalar que "Taki Taki" es la primera participación de Selena, en la música urbana, y una de las pocas que se suma a un tema en español.

Aquí te presentamos el tema:

Con información de El Comercio.