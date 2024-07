¿Divorcio en puerta? En su regreso a México Omar Fayad revela si es verdad que en algún momento pensó en separarse de Victoria Ruffo.

El nacimiento de Tessa, hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, hizo posible en reencuentro entre Victoria Ruffo -de 62 años de edad- y Eugenio Derbez.

Pero no solo los padres de José Eduardo Derbez se reunieron y es que Omar Fayad -de 61 años de edad- viajó desde Noruega para estar en este importante momento.

El regreso de Omar Fayad a México hizo que se calmaran todos los chismes sobre una posible separación con Victoria Ruffo.

Omar Fayad confirmó que si estuvo separado de Victoria Ruffo por varios meses, pero dejó en claro que no tiene nada que ver con problemas en su relación.

Fue a finales del 2023 que surgieron los chismes sobre un posible divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, después de 22 años de matrimonio.

Y es que la pareja se separó luego de que Omar Fayad tuvo que mudarse a Noruega para cumplir con sus funciones como embajador, mientras que Victoria Ruffo se quedó en México.

Ahora que Omar Fayad regresó a México por el nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez enfrentó todos los chismes sobre una separación con Victoria Ruffo.

En entrevista compartida por Ventaneando, Omar Fayad reveló si es verdad que tuvo una crisis matrimonial con Victoria Ruffo.

Omar Fayad aseguró que con Victoria Ruffo se burlan de todos esos rumores e incluso ellos mismos se juegan bromas con todos los chismes.

“Alguien inventó ese rollo y pues ya mejor hasta nos reímos, no es así, ya lo vieron ustedes, al contrario, entre nosotros bromeamos, ¿vas a venir o no vas a venir? ya ves por qué luego andan diciendo esto, o porque andan diciendo lo otro, ¿me vas a acompañar a la fiesta o no vas a ir?, por eso dicen que no estamos divorciados”

Omar Fayad