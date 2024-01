En diciembre pasado, Victoria Ruffo dio mucho de qué hablar cuando publicó en su cuenta de Instagram una fotografía familiar en la que Omar Fayad brillaba por su ausencia.

Hecho que reforzó rumores de separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, ambos de 61 años de edad.

En aquel momento se dijo que la imagen probaba que la actriz de telenovelas y el político estaban separados desde hace meses e incluso que ya se encontraban en trámites de divorcio, pero ¿es verdad?

Omar Fayad y Victoria Ruffo (Agencia México)

¿Victoria Ruffo se divorcia de Omar Fayad? Ella finalmente aclara el chisme

A su paso por la presentación de El Roomie, película en la que tiene una pequeña participación, Victoria Ruffo resolvió todas las dudas que existen alrededor de su relación con Omar Fayad.

“Todavía no me voy a divorciar, el día que me divorcie lo van a saber”, dijo Victoria Ruffo a una reportera que le preguntó si es verdad que su relación con Omar Fayad llegó a su final.

Asimismo informó que a Noruega ya se fue y el momento tuvo lugar antes de Año Nuevo ya que allá pasó las últimas fiestas decembrinas.

“A Noruega ya fuimos, pasamos el año allá, (estuve) con mi marido, con toda la familia, con mis tres hijos, mi hermana” Victoria Ruffo

Así como aseguró que no será la primera ni la última vez que viaje al país europeo.

Victoria Ruffo, Omar Fayad, Vicky y Anuar (Victoria Ruffo Instagram)

Separación de Victoria Ruffo con Omar Fayad será inevitable

Por otro lado, Victoria Ruffo confirmó que sí estará separada de Omar Fayad, pero por cuestiones de trabajo y no por una crisis en la relación.

“Estaremos yendo y viniendo (a Noruega). Yo voy a empezar teatro otra vez y todo va estar complicado, pero todo bien. Iría y vendría porque es trabajo de él, me gusta estar con él, pero también tengo una chamba” Victoria Ruffo

Victoria Ruffo con problemas de salud

Luego de que Victoria Ruffo fuera vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas, la actriz confirmó que no está bien de salud.

“Ya me canso mucho”, indica Victoria Ruffo antes de explicar que recientemente le detectaron hernias lumbares y cervicales por lo que se encuentra en tratamiento.

Debido a que el tratamiento dura 40 sesiones, caminar largos recorridos la cansa por lo que a su paso por el aeropuerto pidió una silla de ruedas para trasladarse:

“En aeropuertos caminas muchísimo y ya no puedo y de que se paran (las piernas) se paran, mejor mi sillita”, concluye.