Tras burlarse de las irreales anécdotas de su amiga Martha Higareda, de 39 años de edad, las cosas cambian: hoy es Omar Chaparro el blanco de la burla.

Verás, Omar Chaparro, de 48 años de edad, no pensó que publicar en su cuenta de Instagram una foto de sí mismo presumiendo su nuevo tatuaje se prestaría a la burla y nada tiene que ver el diseño o la parte donde se rayó...

Algunos de sus seguidores se burlaron de Omar Chaparro cuando alguien volvió a asegurar que se parece al cantante y músico estadounidense Joe Jonas, de 33 años de edad.

Parecido que no niegan pues es como ver “la versión viejita”, señalan en redes sociales.

Omar Chaparro (@omarchaparro / Instagram)

Se burlan de Omar Chaparro por su parecido con Joe Jonas

“Joe Jonas mexicano”, “Joe Jonas viejito, eres tú?”, “El Joe Jonas del futuro”, “Al principio pensé que eras Joe Jonas”, “Más guapo que Joe Jonas”, le expresan a Omar Chaparro entre comentarios su fans.

Dicen que Omar Chaparro es la versión viejita de Joe Jonas (Instagram)

Sin embargo, sus fans también le aplauden el nuevo diseño: “Me encanta y su tatuaje también”, “Viejo sabroso”, “Me encanta, es mi frase favorita”, “Vimos que te tatuaste la espalda alta, ¿lo vas a enseñar también?”,

“Ese no lo veía venir, bonito”, “Amé la referencia a la creación de Adán. Me gusta que te guste el arte”, “¿Ya cuantos?”, “Tú me pareces muy guapo”, “¡Perro!”, “Está genial”, señalan.

Omar Chaparro (@omarchaparro / Instagram)

Omar Chaparro estrena tatuaje, pero prefieren compararlo con Joe Jonas versión viejito

El nuevo tatuaje de Omar Chaparro fue realizado por la artista Mariana Villanueva, a quien puedes encontrar en Instagram como @hakunita y @gangatattola.

El tatuaje del comediante hace referencia a La creación de Adán, la pintura de Miguel Ángel Buonarroti, que ilustra uno de los nueve episodios del Génesis en el cual Dios le da vida al primer hombre.

Ahora, en su antebrazo derecho, Omar Chaparro tiene grabadas dos manos a punto de tocarse con la frase: “De la mano de Dios todo es posible”.

Omar Chaparro estrena tatuaje (@omarchaparro / Instagram)

El diseño fue hecho en tinta negra y con letras mayúsculas. El tatuaje llega luego de que el también presentador televisivo se rayara la espalda.