Recuerdan las red flags que Christian Nodal ya había mostrado al hablar sobre el matrimonio hace solo unos meses, ¿Ángela Aguilar las había dejado pasar?

El casamiento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 25 años de edad- en una Hacienda en Cuernavaca, Morelos ha dado mucho de qué hablar.

Y es que Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Christian Nodal se habrían casado solo dos meses después de que confirmaron su romance.

La rapidez con la que se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal han hecho que surjan algunas especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante.

En medio de todos los chismes, se revivió un video en donde Christian Nodal habló sobre lo que pensaba del matrimonio y le piden a Ángela Aguilar que ponga mucha atención.

El pasado 24 de julio se dio a conocer que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia privada en donde estuvieron presentes su familia y amigos más cercanos.

La boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar y es que algunos creen que fue muy prematuro todo.

En ese sentido, se revivió una entrevista que Christian Nodal ofreció hace solo algunos meses en las que habló sobre lo que pensaba del matrimonio.

Fue el pasado mes de mayo que Christian Nodal concedió una entrevista para la periodista Luz García en República Dominicana y habló sobre su relación que mantenía en ese momento con Cazzu, de 30 años de edad.

Para ese momento no se había dado a conocer la separación entre Christian Nodal y Cazzu, por lo que la periodista no dudo en cuestionarle al cantante si había pensado en casarse con la rapera.

Christian Nodal primero lanzó una risa al escuchar el cuestionamiento sobre si se veía casado, mostrando que no se encontraba entre sus planes llegar al altar.

Después Christian Nodal señaló que tenía un compromiso más fuerte con Cazzu, por lo que no veía necesario casarse.

Christian Nodal también sorprendió al señalar que para él un casamiento sería para darle ese regalo para su pareja y las personas cercanas a ellos.

“Con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario (casarnos), que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos”

Durante su conversación Christian Nodal aseguró que tenía un fuerte compromiso con Cazzu, ya que tenían una bebé.

“Sería muy bonito eso, pero si no, no pasa nada. Yo siento que el compromiso que tengo con Julieta es una bebé preciosa que es mi sol, es mi vida, mi corazón, y siempre vamos a tener eso en común”

Solo unos meses después de esta entrevista parece que todo cambió y es que Christian Nodal no solo se casó, sino que dejó a Cazzu pese a que dijo que tenía un fuerte compromiso por su hija.

🚨 CHRISTIAN NODAL tiene todas las red flags y ANGELA no las vió ‼️ Ésta ENTREVISTA fue hecha en Mayo de 2024 en República Dominicana, hace MENOS DE TRES MESES. El ENAMORAMIENTO es algo químico dónde se secretan hormonas como las endorfinas; en las mujeres puede ir de 6 meses a… pic.twitter.com/37BRJp00Th

Sin embargo, no sería la única red flag que habrían visto de Christian Nodal en esa entrevista.

Y es que durante su conversación, Christian Nodal también habló sobre cómo empezó su relación con Cazzu.

En ese momento, Christian Nodal habría mostrado su intensidad cuando se enamora, pero después termina todo.

Ya que Christian Nodal confesó que Cazzu lo quería llevar todo con calma, pero él hizo todo lo posible para acelerar su relación e incluso se fue a vivir a Argentina.

“Ella no quería ser mi novia, para empezar. Decía ‘cómo, si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando’. Yo ya estaba emperrado (…) Me decía ‘por favor tranquilo’, y al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía carro”

Christian Nodal