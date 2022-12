A lo largo de los años -sin bases- se ha dicho que Khloé Kardashian es hija de O.J Simpson, quien en el pasado se habría involucrado amorosamente con Kris Jenner, quien también es mamá de Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, de 42 años y 43 años respectivamente.

Pese a que no existen bases para sostener esta teoría y tampoco bastó que Kris Jenner, de 67 años de edad, se realizara una prueba de ADN, cuyos resultados mostró en el reality Keeping Up With The Kardashians, esta absurda teoría sobre Khloé Kardashian continúa vigente.

Por lo que hoy es el propio O.J. Simpson quien responde la pregunta sobre el origen de la empresaria y modelo de actualmente 38 años de edad.

Khloe Kardashian (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

O. J Simpson revela si Khloé Kardashian es su hija

Durante el podcast Full Send, O.J. Simpson, de 75 años de edad, aseguró que nunca tuvo un romance con Kris Jenner, quien era la mejor amiga de Nicole Brown Simpson.

“Siempre pensé que Kris era una chica linda, era muy agradable, pero sabes… yo salía con supermodelos”, dijo antes de recalcar que el rumor es completamente falso.

Khloé Kardashian (Agencia México)

“El rumor no es cierto. No es ni cercanamente cierto. No, no soy el padre de Khloé”, subrayó y dejó claro tener una teoría sobre el origen de ésta, quien dicen no es hija del fallecido Robert Kardashian pues su altura la delataría.

“He visto a la familia decir sobre un cocinero o algo así, pero no lo sé”, dijo y dio concluido el tema.

Dicen que Khloé Kardashian es hija de O.J Simpson

Este rumor sigue estando vigente en Internet . Se agarra de que en el pasado, O.J Simpson y Rob Kardashian, quien murió a los 59 años de edad, eran amigos, pero también grandes colegas pues trabajan en el mismo bufete de abogados.

En aquel momento, Kris Jenner era amiga de Nicole Brown, quien murió asesinada a los 35 años de edad.

La muerte acaparó titulares y de pronto a Kris Jenner se le vinculó amorosamente con O.J. Simpson, pero esto no pudo probarse. El argumento era su relación cercana con la polémica pareja.