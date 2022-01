Ofelia Cano revela el nombre de su estafador

La actriz mexicana Ofelia Cano, reveló el nombre de su estafador, tras reaparecer ante las cámaras para denunciar el delito.

Ofelia Cano dejó saber que fue víctima de fraude, sin embargo, no había revelado la identidad del culpable.

Entre lágrimas, Ofelia Cano confesó que fue su ex pareja quien, no solo le hizo perder su patrimonio, también la hizo caer en depresión.

Reveló también que el hombre, de nombre Raúl Alvarado, ya fue demandado por Ofelia Cano ante las autoridades, tras el fraude millonario.

Lo anterior ocurrió cuando él tramitó un supuesto crédito bancario, para apoyarla con sus problemas económicos.

Ofelia Cano (Instagram/@ofelia.cano)

“Hay demanda, yo me tarde porque, pues económicamente no tenía el dinero para contratar abogados”, detalló en el programa ‘Chisme No Like’.

Explicó que tardó en meter la denuncia porque “es internacional el transfer” que hizo “de un banco de México a un banco de Estados Unidos”.

Por lo anterior, le “dijeron que EEUU si procedía”, “Y ahí nos quedamos para que el juez dictara la formalidad para que se vaya a Estados Unidos”, señaló.

Ofelia Cano (Instagram/@ofelia.cano)

Ofelia Cano responsabiliza a su ex pareja si algo llega a pasarle

Luego de que Ofelia Cano revelara que su ex pareja la estafó, la actriz lo responsabilizó si algo llega a pasarle a ella o a sus hijos.

“Si algo me sucede, si a mis hijos les sucede algo, a mis amigos, a gente te conoció por mí, que son muchos, te hago responsable Raúl Alvarado”, dijo.

“De lo que me pueda suceder… te hago responsable”, reiteró Ofelia Cano en entrevista.

La denuncia que Ofelia Cano impuso a su ex pareja, fue debido a que ella ganó 7 millones de pesos por la venta de su casa en la Ciudad de México.

Durante una crisis económica, Ofelia Cano confió en Raúl Alvarado, pese a que muchos de sus allegados le advirtieron que no debía hacerlo.

“La cantidad que yo tenía en el banco, y lo digo exacto, eran 7 millones y medio de pesos”, reveló Ofelia Cano visiblemente afectada.

Según explicó, ella se gastó medio millón y quedó en ceros; “Se burló de mí y me humilló”, expresó Ofelia Cano para concluir.