La muerte de la reina Isabel II ha conmocionado al mundo, por lo que varios famosos han mostrado sus reacciones por el deceso de la monarca y no podía faltar Niurka, quien publicó un video en TikTok.

Niurka, de 54 años, es conocida por sus polémicas opiniones sobre todos los temas que les cuestionen, incluso los internacionales.

El deceso de la reina Isabel II ha provocado una gran ola de memes, por lo que la vedette decidió subirse al tren del mame y publicó un video en TikTok.

“Reacción de último minuto” fue la descripción del video donde se ve a la cubana en una entrevista.

“¿Falleció? Ay no sabía. No, nadie me avisó” fueron la palabras de Niurka en el video, el cual contenía la leyenda: “Niurka reacciona a la muerte de la reina Isabel II”

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues el gracioso video cuenta con más de 13 mil me gusta.

“Yo fingiendo interés en algo que no me importa”, “Es que era su amiga personal y había estado en todo los cumpleaños de sus hijos” y “Mi más sentido pésame por tu pérdida mamá Niu” fueron algunos de los comentarios en el video.

¿De qué video surgió la ‘triste’ reacción de Niurka?

Los seguidores de Niurka desataron un debate para saber de qué video habían sacado la triste reacción de la vedette, pues no sabían la muerte de quién le había causado una triste impresión.

Algunos aseguraron que fue cuando se enteró de la muerte de Edith González, otros mencionaban que era la de Carmen Salinas.

“Pero eso fue con la muerte de Edith González” y “Eso fue de la muerte de Carmelita Salinas ¿No?” fueron las especulaciones sobre el video de Niurka.

Niurka (Instagram/Niurka.oficial)

La realidad es que este video es un fragmento de una entrevista que le hicieron en el aeropuerto en 2010.

Niurka reaccionó con tristeza a la muerte de la actriz Blanca Sánchez, con quien trabajó en la obra teatral ‘Las arpías’.

La cubana ignoraba la muerte de su compañera y se enteró en medio del aeropuerto, por lo que se mostró afligida.

Niurka no podía faltar en los memes sobre la muerte de la reina Isabel II y sin duda su video se robó las carcajadas de sus seguidores.