Tras la polémica de la actriz con un paparazzi, Niurka le aconseja a Livia Brito no hacer enojar a la prensa porque su carrera se puede acabar.

En entrevista con varios medios, Niurka tachó de arrogante y soberbia a Livia Brito al no querer que la prensa pueda fotografiarla en lugares públicos y pedirles partes de sus ganancias.

Niurka y Livia Brito (Agencia México)

Niurka le pide a Livia Brito resguardarse en su casa si no quiere ser fotografiada

Niurka fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí fue cuestionada sobre Livia Brito luego de que denunció a una revista de espectáculos por lucrar con su imagen.

En el video Niurka le aconsejó a Livia Brito no meterse con la prensa pues le recordó que es artista y debe de tener una relación cordial ya que es muy importante la promoción que le puedan dar.

“Es atípico de un artista que no tenga vínculos con la prensa” Niurka

Niurka señaló que si una persona no quiere ser fotografiado, debe evitar salir a lugares públicos y cuidar su privacidad al no salir. Pero no pedirle a la prensa que no la sigan.

“Si tu no quieres ser fotografiado o no quieres ser visto, pues no salgas. Come en tu casa o crea recursos resguardada” Niurka

Durante su conversación, Niurka le recomendó a Livia Brito no hacer enojar a la prensa, pues señaló que como artista depende de la publicidad.

“Opino que es una gran problemática paisanita en la que te estás metiendo, porque eres artista vives y dependes de la publicidad y si enojas a la prensa no te va a pelar” Niurka

En ese sentido le aconsejó a Livia Brito no seguir en pleito con la prensa pues su carrera se podría ver afectada.

“Si la prensa te veta vas a valer” Niurka

Niurka asegura que la prensa tiene la decisión de ignorar a Livia Brito, tal y como ella lo pide

Al ser cuestionada sobre la decisión de Livia Brito de cobrar parte de las ganancias de los fotógrafos que la logren capturar en lugares públicos, Niurka aseguró que en ese caso ella ya sería millonaria.

En ese sentido Niurka tachó a Livia Brito de soberbia y arrogante por ese tipo de peticiones.

“Creo que es un poco de arrogancia, bastante, soberbia. Se hace el camino al andar” Niurka

Niurka dejo en claro que la respuesta a las peticiones de Livia Brito se encuentra en la prensa. Además resaltó que no es que los medios de comunicación tenga el control, pero la relación debe de ser en dos sentidos.

En el video Niurka destacó que Livia Brito debe de entender que es un negocio y que ambas partes deben de cooperar.