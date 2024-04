Nicola Porcella está triunfando en México, pero siente que en su natal Perú lo siguen rechazando por su pasado.

Desde su participación en La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella -de 36 años de edad- saltó a la fama y no ha parado de trabajar.

El conductor y actor se ha ganado el corazón de sus fans mexicanos, pero a pesar de eso, siente que lo desprecian en Perú.

Antes de triunfar en México, Nicola Porcella tuvo algunos escándalos en Perú.

El actor fue señalado de ser abusivo con una de sus ex parejas y de participar en el caso conocido como “Fiesta del terror”.

La mala fama de Nicola Porcella lo obligó a irse de Perú y comenzó a trabajar en México, donde ha sido recibido con cariño.

Nicola Porcella asegura que ama México, pero lamenta que en su país lo sigan despreciando.

“Te soy honesto, yo sigo pensando que en Perú no me quieren, la gente dice que sí, pero no sé, como que siempre buscan mi error”

Nicola Porcella