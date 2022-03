Nicky Jam se volvió tendencia a finales de 2021, por el lujoso Lamborghini rosa que le regaló a su novia Aleska Génesis.

En una reciente entrevista, el cantante reveló que le gusta ver a las personas felices y por eso ha regalado dinero en la calle.

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño contó en una entrevista en el programa español ‘El Hormiguero 3.0′, la razón por la que aveces es tan generoso con las personas al punto de regalarles dinero.

La confesión surgió luego de que el conductor de ‘El Hormiguero 3.0′ lo cuestionara sobre el Lamborghini rosa que le regaló a su novia en la navidad pasada.

Nicky Jam fue cuestionado sobre qué le iba a regalar la próxima navidad a su novia, pues había sido muy espléndido con el auto y de broma contestó que los rines.x

Le preguntaron qué le hacía más ilusión, comprarse un deportivo o dárselo a su novia y con firmeza dijo que a ella, pues le gusta verla feliz.

“Me hace más ilusión comprárselo a ella, porque yo ya he tenido de todo, pero a mí me gusta verla a ella, la verdad a mí me gusta comprarle a ella, me siento mejor regalándoles, ver la cara de las personas cuando les doy”

Nicky Jam