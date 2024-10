A más de una década de distancia, Lucero, de 55 años, por fin hizo frente a los rumores de que pudo ser ella quien se casara con el expresidente Enrique Peña Nieto, en lugar de Angélica Rivera.

En noviembre de 2010, el ahora expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera -de 55 años- se casaron, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de México.

Tiempo después, cuando el matrimonio entró en crisis derivado de un reportaje que exhibió la ostentosa casa de Angélica Rivera, el nombre de Lucero salió a la luz. ¿Por qué?

Lucero revela si ya tiene novio tras un año de terminar con Michel Kuri. (Especial)

Lucero habla por primera vez sobre supuesto acercamiento con Enrique Peña Nieto para ser su esposa

Según versiones, el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto -de 58 años- habría sido producto de un acuerdo para asegurar que el político llegara a la Presidencia de México y así se concretara el regreso del PRI al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, Angélica Rivera no habría sido la primera opción para casarse con Enrique Peña Nieto. La actriz habría sido considerada sólo después de Lucero rechazara ser parte de la estrategia.

¿Qué hay de cierto en esta versiones? A 14 años del matrimonio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que terminó con un escandaloso divorcio en 2019, Lucero ha salido a dar su versión de la historia.

Lucero (Lucero Instagram @luceromexico)

“Ni muerta”: Lucero dice qué habría respondido si se hubiera dado acercamiento con Enrique Peña Nieto para ser su esposa.

En reciente entrevista con Jorge Ramos, Lucero afirmó que nunca nadie se le acercó para proponerle casarse con Enrique Peña Nieto, como según se dice, sucedió con Angélica Rivera.

“Pero nunca en mi vida permitiría que... oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos...” Lucero

Ante la declaración, Jorge Ramos le preguntó a Lucero si fue ella quien rechazó al equipo de Enrique Peña Nieto para sumarla a la supuesta estrategia para llevarlo la Presidencia de México.

Lucero negó que siquiera le hubieran planteado la posibilidad y fue tajante al señalar cuál habría sido su respuesta si le hubieran hecho semejante propuesta:

“Ni siquiera existió, jamás [hubo un acercamiento], yo cuando me medio enteré de esto, que decían que yo era una de las candidatas para ser como pareja del gobernador en ese momento [Enrique Peña Nieto]… no, no, no, ni muerta eh” Lucero

Lucero, cantante. (@luceromexico)

Lucero abundó que jamás tuvo un acercamiento con el equipo de Enrique Peña Nieto y si tan sólo le hubieran planteado la posibilidad, jamás habría permitido que sucediera.

Yo te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas, jamás lo supe, nunca nadie de su equipo, nadie jamás se me acercó con esa intención, nunca, yo no lo hubiera permitido y los hubiera mandado a volar a todos Lucero

Lucero dijo estar segura de que jamás permitiría que la trataran como una “muñeca” para obtener algún beneficio económico.

“Yo no lo hubiera permitido, jamás, porque no soy títere, no soy una muñeca, nadie me puede comprar, en mi vida lo último que haría sería permitir que alguien pagara Lucero

Se acuerdan q en algún momento "se dijo" q LUCERO era una de las candidatas para ser pareja de Peña (en ese entonces). Pues, q creen? 💥💣 -por cierto q guapa Lucero- video #JorgeRamos #Univision pic.twitter.com/du7MdfOeB9 — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) October 11, 2024

Lucero: “Jamás nadie me ha obligado a hacer nada que yo no quiera”

Tras difundirse la entrevista con Jorge Ramos, Lucero publicó un largo mensaje en su cuenta de X -antes Twitter- donde lamentó que se difundan tantas “leyendas urbanas” sobre su persona.

“Gracias. No sé por qué “se dijo”. Como tantas leyendas urbanas que he oído de mí y de muchísimos colegas. Me da risa que si digo la verdad, algunos dirán que miento. En fin. No tengo que convencer a nadie de nada y menos a estas alturas de mi vida y de mi carrera. No es como que tengo que “quedar bien” con nadie.” Lucero

Lucero reiteró que si alguien le hubiera propuesto casarse con Enrique Peña Nieto se hubiera negada, pero agradeció que la situación jamás se haya dado.

“Lo bueno de todo esto es que yo sé la verdad y que jamás estuve expuesta a tener que decir que no. Me hubiera negado si me lo hubieran insinuado o preguntado, simplemente porque yo no quería. Y jamás nadie me ha obligado a hacer nada que yo no quiera. Me alegro de que no haya sucedido porque me ahorré un mal momento. En fin. Me siento siempre muy orgullosa de las decisiones que he tomado y de ninguna me arrepiento. Saludos.” Lucero