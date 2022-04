El pionero de los corridos tumbados Natanael Cano, quien vino a cambiar el género regional mexicano, nuevamente dio de qué hablar.

Sin embargo, esta vez no fue por protagonizar una pelea en un antro o por ser abucheado por el público; Natanael Cano tuvo un gesto con uno de sus seguidores.

Recientemente, un usuario identificado como ‘@isaacdc9′ utilizó su cuenta oficial en Twitter para exponer que halló la Visa de Natanael Cano.

“Raza encontré la visa de @NatanaelCanoo en el aeropuerto de tijuana. Le pueden dar like para que vea el tweet y poder dársela? paro”, escribió el internauta.

Natanael Cano (Twitter/@isaacdc9)

Aunque el mensaje tardó un par de días en llegar a Natanael Cano y algunos comenzaron a especular que podría tratarse de una farsa, finalmente el cantante recuperó su documento.

“Gracias a los que me escribieron, ya encontré la Visa”, tuiteó Natanael Cano.

El famoso de 21 años no es el único que ha pasado por algo similar; recientemente, Kenia Os extravío su identificación en el aeropuerto y un fan logró encontrarla y se la entregó.

Natanael Cano compensa a fan que encontró su Visa

Natanael Cano hizo una publicación en Twitter para compartir a sus seguidores que ya tiene en sus manos la Visa que había extraviado.

En su post, el intérprete incluyó la conversación con el internauta que pudo hacer la devolución y en ella, se puede leer a Natanael Cano agradecido.

“Gracias de corazón”, escribió el famoso. Posteriormente, se lee “Todavía no me marcan. Ya me marcaron”.

Finalmente, el fanático de Natanael Cano le dejó saber que ya entregó la Visa y comentó que recibió dinero la persona que halló su Visa.

“Listo, flaco, ya quedó entregada. Le dieron dinero al trabajador que se la encontró. Gracias por eso”, escribió el usuario en un mensaje directo a Natanael Cano.

Natanael Cano (Twitter/@natanaelcanoo)

Mientras tanto, Natanael Cano continúa trabajando; hace apenas unos días, lanzó un nuevo disco de corridos tumbaos, que incluye 18 canciones.

El trabajo discográfico, de nombre ‘Nata Kong’, incluye una colaboración con Steve Aoki, que tiene un ritmo mucho más electro, comparado con lo que Natanael Cano está acostumbrado a presentar.