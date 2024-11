¿Está que se derrite? Un video captó el momento en que ni Natanael Cano resistió a los encantos de Peso Pluma y le tuvo que besar el cuerpo de lo fitness que se ve.

La forma inesperada y auténtica en que Natanael Cano de 23 años de edad, besó a Peso Pluma desató miles de comentarios porque muchos se identificaron con su acción.

Y es que en ese momento, Peso Pluma de 25 años de edad, estaba posando con lente oscuro y gorra, pero el toque fue su camisa negra abierta dejando ver su abdomen, situación que Natanael Cano no resistió.

Natanael Cano besa a Peso Pluma en el abdomen. (Instagram/ sientesequienpueda / Tomada de video)

Natanael Cano no resiste al encanto de Peso Pluma y le besa el abdomen

Natanael Cano no soportó el nuevo look que trae Peso Pluma y no tuvo más que enseñarle su afecto con un tierno beso directo en el abdomen.

Un video captado por lo que parece ser un backstage de un concierto muestra a Natanael Cano, Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Doble P, posando para las cámaras de este momento épico de los representantes de los corridos tumbados.

Sin embargo, parece que Natanael Cano quedó impresionado por el semi sixpack de Peso Pluma, mismo que lució porque andaba con la camisa desabrochada.

El video muestra como los cuatro estaban muy concentrados metidos en su papel para posar ante las cámaras, cuando a Natanael Cano -tal parece- le nació del alma darle cariño a su colega, Peso Pluma.

Y es que los presentes captaron el momento en que Natanael Cano se va directo al abdomen de Peso Pluma y lo besa con delicadeza y cariño.

Esto luego de que le observó la zona y hasta colocó la mano en el abdomen bajo.

Lo curioso no solo es que Peso Pluma siguió con la mirada todo el movimiento de Natanael Cano, sino que luego del beso, ‘Nata’ volteó a ver cariñosamente a su amigo directo a los ojos.

Luego de ello, se ve a Peso Pluma abrirse la camisa para enseñar más el abdomen, luego taparse y volver a posar.

Natanael Cano se vuelve la envidia de toda fan de Peso Pluma por el beso que todas quisieran darle

Natanael Cano le dio un cariñoso beso a Peso Pluma en el abdomen, y esto solo provocó la envidia de las fans porque ellas también lo hubieran hecho.

El momento random vivido entre Natanael Cano y Peso Pluma está haciendo viral en redes sociales y por supuesto que las fans de Hassan fueron las primeras en verlo.

Ante ello, no han dejado de mostrar envidia sobre lo que hizo Natanael Cano, aunque se sintieron identificada porque en su lugar también lo habrían hecho, aseguran.

“Natanael Cano y yo pensamos lo mismo” “No antojen” “No te culpo nata. Yo haría lo mismo alch”. Fans de Peso Pluma.

Fans envidia el beso de Natanael Cano a Peso Pluma. (Usuarios de Twitter / Captura de pantalla)