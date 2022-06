Natanael Cano está molesto con sus fans porque solo lo usan como un objeto y asegura que cuando le piden una fotografía nunca le preguntan sobre cómo se encuentra.

Tras pedir a sus fans que no le pidan foto si lo ven en la calle, Natanael Cano trató de defender su postura al asegurar que en tres años no se había negado a retratar con sus seguidores hasta que entendió que solo lo ven como objeto y prefiere que mejor se tomen fotos con sus carros.

A través de un nuevo video Natanael Cano, de 21 años de edad, se dijo triste de que se afirmara que no quiere a sus seguidores por negarse a tomar fotos con ellos cuando se encuentra en la calle.

Natanael Cano (@ natanael_cano / Instagram)

Natanael Cano triste por versiones que aseguran que no quiere a sus fanáticos

Luego de exigirle a Latin Billboard que le diera el premio como mejor artista mexicano, Natanael Cano volvió a generar gran polémica al compartir un video en el que pidió a sus fans que no le soliciten foto si lo ven en la calle.

En medio de la controversia Natanael Rubén Cano Monge, mejor conocido como Natanael Cano, compartió otro video en donde trató de explicar su postura asegurando que hasta ese momento nunca se había negado a tomarse fotos con sus seguidores.

Natanael Cano destacó que se sentía triste de que se dijera que no quiere a sus fanáticos cuando eso no es así.

“Mi gente estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos, perdón” Natanael Cano

Natanael Cano pide a sus seguidores que mejor se tomen fotos con sus carros

En los últimos años la popularidad de Natanael Cano ha aumentado de manera significativa, sin embargo el cantante de corridos tumbados asegura que sus fans solo lo tratan como un objeto.

“Es que a veces se pasando de lanza y otra es que crean uno es un objeto, como ‘ponte para la foto, ponte ahí para la foto, hey cálmese yo no soy un objeto soy un humano, una persona” Natanael Cano

Natanael Cano mostró su molestia ya que señaló que cada que se acerca un seguidor a tomarse una foto nunca le preguntan sobre cómo se encuentra.

“Hay veces que me piden fotos, y me tomó la foto y se van, entonces yo digo ‘wow, soy un objeto’, un objeto es esto un carro, tómense fotos con mis carros, pero a veces ni me preguntan cómo estoy o cómo me siento” Natanael Cano

En su video Natanael Cano les pidió a sus seguidores que mejor se tomen las fotografías con sus automóviles pues el no quiere ser tratado como un objeto.

“A veces sí me dicen ‘te admiro’, pero otros solo me usan como un objeto, como un carro, se toman una foto y se van. Yo contento de la vida me tomo fotos, llevo tres años sin negar una, pero últimamente la he negado porque me puse en otro plan: en el plan de que no soy un objeto” Natanael Cano

Por último Natanael Cano incluso destacó que es muy molesto que sus seguidores vayan afuera de su casa para conseguir una foto con él.

“Uno quiere salir a la calle nomás, me gusta la calle no me gusta estar encerrado siempre. Ahora no puedo vivir encerrado siempre porque se me hace una multitud allá afuera. Hay que ser respetuosos, mi gente” Natanael Cano