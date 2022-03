Natalia Téllez presume nueva foto familiar y enloquece a fans, quienes la han acompañado en esta etapa.

Natalia Téllez no deja de derrochar amor por su hija Emilia, a través de redes sociales.

Vía Instagram, Natalia Téllez compartió un tierno momento en el elevador al lado de su hija y Antonio Zabala .

Natalia Téllez apenas regresó a su trabajo en ‘Netas Divinas’, y los fans ya le reclaman el porqué no llevó a su hija Emilia para presentarla al público.

Ignorando por completo los reclamos, Natalia Téllez compartió una fotografía acompañada de su hija y novio, Antonio Zabala.

Como sucede con cada publicación, los fans de Natalia Téllez llenaron de comentarios y ‘me gusta’ la publicación de la famosa.

Y es que, a pesar de tener poco tiempo en su recién estrenada maternidad , Natalia Téllez procura seguir muy cerca de sus seguidores en redes.

Natalia Téllez aprovecha todo momento para tomarse fotografías que luego publica en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, la famosa conductora y actriz convirtió su viaje en el elevador en el mejor escenario.

Natalia Téllez no abandonó su estilo tan ‘chic’ ahora que es mamá, así que lució un vestido primaveral con sombrero y a juego con el canguro.

De su hija Emilia solo podemos ver el cabello y su mano a un costado.

“¿Cuándo nos la presentarás por fin?”; “Ya morimos por conocer a esa bebé”, escribieron sus seguidores.

El carrete de fotografías de Natalia Téllez, acumula cerca de 50 mil reacciones y cientos de comentarios.

Entre los cuales destacan mensajes y dedicatorias de amor para toda la familia.

“Hermosa familia”; “Bendiciones”; “No puedo con tanto amor”; “Me derrites siempre”; “Me dan ganas de tener una bebé y verme así”, se lee en comentarios.

Natalia Téllez regresó a ‘Netas Divinas’ sin pancita de embarazo, pues su hija Emilia nació el pasado mes de febrero.

Con el humor que la caracteriza, Natalia Téllez bromeó acerca de los grandes beneficios que conoció al ser mamá.

“Nunca he sido más feliz, nunca he tenido más miedo y nunca he tenido más chichis.”

Natalia Téllez