Natalia Téllez quiso terminar a su ligue con Antonio Zabala porque ni un besito le quería dar cuando empezaban a salir.

La historia de amor de Natalia Téllez -de 38 años de edad- y Antonio Zabala -de 35 años de edad- ha tenido altos y bajos.

La conductora formó una tierna familia con Antonio Zabala, pero al inicio de su relación, su pareja se negaba a besarla y esto le molestó a Natalia Téllez.

Natalia Téllez estuvo a punto de terminar con Antonio Zabala porque no la besas

La relación de Natalia Téllez y Antonio Zabala es plena pero, antes esto, tuvieron un extraño inicio.

Durante una conversación en Netas Divinas, Natalia Téllez narró que cuando estaba saliendo con Antonio Zabala, este no la besaba.

“Yo con Antonio, salíamos y salíamos, me dejaba en mi casa y no me besaba y yo decía: ‘¿Qué le pasa a este cabrón?’ De toda la cita, nos tomábamos tragos, platicábamos y cuando nos despedíamos era de: ‘Que este bien’” Natalia Téllez

Natalia Téllez y su novio Antonio Zabala (Instagram/@natalia_tellez)

Natalia Téllez comenzó a notar que pasaban las citas con su ahora pareja, pero él no la besaba.

La situación comenzó a molestar a Natalia Téllez, quien decidió ya no seguir saliendo con Antonio Zabala.

El ahora padre de su hija se percató de las intenciones de Natalia Téllez y la buscó en un lugar donde estaba festejando con sus amigos.

“Hasta dije ‘ya no voy a salir con él, no me quiere ni dar un beso este güey’ (…) Llega al antro gay y ahí Antonio me jala y me empieza a besar”, contó la famosa.

Natalia Téllez y su novio Antonio Zabala (Instagram/@natalia_te)

El primer beso de Natalia Téllez y Antonio Zabala fue en un antro gay

Antonio Zabala alcanzó a Natalia Téllez en el antro gay donde se fue después de su cita y aprovechó el momento para besarla.

Natalia Téllez recuerda que el lugar no era el más romántico y olor era extraño.

“Me empieza a besar en un antro gay que además no olía tan hermoso el lugar y yo dije: ‘Guey te esperases todo este tiempo para besarme aquí’.” Natalia Téllez

La conductora describe el momento fue extraño y siente que fue un acto desesperado de Antonio Zabala para que ella siguiera saliendo con él.

“Fue al antro a besarme”, dijo Natalia Téllez, quien tomó el momento como algo espontáneo que al inicio la sorprendió, pero no de la mejor forma.

Al final, la historia de amor de Natalia Téllez y Antonio Zabala se concretó y ahora ambos son padres de Emilia, la primera hija de ambos.