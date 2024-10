¿Natalia Jiménez podría haber tenido un hijo de Juan Gabriel? La cantante revela el gran interés que tenía el Divo de Juárez en ella.

Actualmente Natalia Jiménez -de 42 años de edad- se encuentra en México promocionando su gira “La Jiménez”, donde interpretará canciones de grandes artistas mexicanos.

En diversas ocasiones Natalia Jiménez ha mostrado su amor por México, por lo que ha reinterpretado clásicos del mariachi y la música ranchera con una frescura particular.

De hecho, Natalia Jiménez le hizo un tributo a José Alfredo Jiménez en su más reciente álbum “De Jiménez a Jiménez”.

Como parte de la promoción, Natalia Jiménez ha ofrecido varias entrevistas con diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, Natalia Jiménez sorprendió al revelar que Juan Gabriel quería un hijo con ella, pero nunca se enteró hasta después.

A ocho años de la muerte de Juan Gabriel se sigue recordando al cantautor como uno de los artistas de mayor éxito en México.

Durante su amplia trayectoria, Juan Gabriel tuvo la oportunidad de convivir con varios artistas, los cuales lo siguen recordando con gran amor.

Tal es el caso de Natalia Jiménez, quien recordó en entrevista con Venga la Alegría que tenía una relación muy especial con Juan Gabriel.

Y es que Natalia Jiménez confesó que Juan Gabriel quería tener un hijo con ella.

Entre risas, Natalia Jiménez relató que Juan Gabriel habría comentado que si hubiera tenido más hijos, hubiera sido con ella.

Natalia Jiménez señaló que fue hasta el final que se enteró de está situación.

En forma de broma, Natalia Jiménez mostró que no le hubiera incomodado tener un hijo con Juan Gabriel.

View this post on Instagram

Más allá de esta divertida anécdota, Natalia Jiménez confesó que le tenía un gran aprecio a Juan Gabriel.

Incluso Natalia Jiménez se mostró emocionada de que pudo grabar una canción con Juan Gabriel.

Se trata de la canción ‘Si quieres’, la cual fue lanzada en el 2016.

Natalia Jiménez destacó que la grabación con Juan Gabriel, lo mantiene como uno de los recuerdos más lindos de su carrera.

“Yo lo quería mucho y me dio gusto que al final pudimos grabar algo juntos antes de que se nos fuera, porque es de los momentos mas lindos que recuerdo de mi carrera”

En su conversación, Natalia Jiménez reveló que Juan Gabriel le regaló dos abanicos.

De manera contundente, Natalia Jiménez señaló que si ocupa los abanicos y que de hecho cuando la gente se los chulea ella de inmediato presume que son un regalo de Juan Gabriel.

“Que los usó, no los tengo enmarcados ni nada. Yo los uso y cuando me preguntan ‘que abanico más bonito’ me lo regaló Juan Gabriel”

Natalia Jiménez