Muere Pablo López, cantante del Metro y ganador de ‘México tiene Talento’

El lunes 18 de octubre murió Pablo López, cantante del Metro y ganador de ‘México tiene Talento’, víctima de un paro cardiaco.

También conocido como “Jahvel Johnson”, Pablo López, de 51 años de edad, se sobreponía al fallecimiento de su única hija, ocurrida en septiembre, cuando la muerte lo sorprendió.

Pablo López, quien solía cantar en el Metro de la Ciudad de México, se volvió viral en 2014, gracias a la espectacular audición que tuvo en el reality show ‘México tiene talento’.

A través de redes sociales, personas cecanas a Pablo López dieron a conocer su muerte a causa de un paro cardiaco fulminante.

Pablo López enfrentaba momentos difíciles, ya que apenas el 11 de septiembre pasado su hija de nueve años había muerto.

El propio cantante dio la noticia durante una transmisión en Facebook, reservándose las causas del deceso, pero dedicándole unas palabras que demostraban su profunda tristeza:

“Era mi angelito. […] Era la única. Me quedé vacío. Estoy muy agradecido con Dios que se la llevó cuando iba a dejar de ser niña. Yo pienso que ella ya me está esperando y me tocaría a mí alcanzarla y a su mamá también”.

Pablo López, cantante del Metro y ganador de ‘México tiene Talento’