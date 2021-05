A menos de una semana de haber conseguido el triunfo como Miss Universo 2021, Andrea Meza se encuentra en medio de la polémica.

En las redes sociales se viralizó una foto en donde la modelo aparece vestida de novia, de inmediato surgió el rumor de que podía perder la corona ya que estaría casada.

Sin embargo para aclarar la situación, Andrea Meza utilizó su cuenta de Twitter y destacó que su triunfo no se encuentra en riesgo.

Usuarios encontraron en el Instagram de Andrea Meza una foto de septiembre del 2019 en la que aparece luciendo un vestido de novia.

Por lo que surgió el rumor de que ya se había casado y podía perder su corona de Miss Universo 2021.

Ya que una regla del certamen es que ninguna de las participantes debe de estar casada, divorciada, en un proceso de separación, no tener hijos y no estar embarazada.

La imagen de la supuesta boda se viralizó en las redes sociales, pero Andrea Meza aclaró la situación y destacó que no se encuentra casada.

La Miss Universo 2021 reveló en Twitter que no se encuentra casada y que la foto donde luce un vestido de novia forma parte de una campaña para promocionar al estado de Chihuahua.

El joven que aparece en la foto es Jorge Sáenz quien también se dedica al modelaje. En la imagen trata de mostrar la belleza del Parque Nacional Barrancas del Cobre .

Tras las críticas que recibió luego de los rumores de que se había casado con Andrea Meza, Jorge Sáenz compartió un video donde aclaró la situación.

En las imágenes que fueron compartidas por ‘Un nuevo día’, el joven destacó que no busca fama y que las fotos fueron de hace dos años.

“Son fotos de hace casi dos años. Dicen que edité las fotos para que se viera así, son de septiembre de 2019. Cuando recién las publicamos, hicimos de broma para ver cómo reaccionaban nuestros conocidos, nunca me he casado con Andrea, solo somos amigos. Desde que inició el certamen, a ella le revisaron que no estuviera casada”

Jorge Sáenz