Ayer 3 de noviembre, Miguel Bosé estuvo de estreno con dos capítulos de su bioserie ‘Bosé’, misma que desató dudas sobre un hijo que pudo haber tenido a los 18 años de edad.

La serie ‘Bosé’ que narra la vida del cantante de 66 años de edad, presentó en sus primeros dos capítulos la vida que llevó Miguel Bosé rumbo a la adultez e independencia.

Fue ahí donde se abordó que a los 18 años de edad, Miguel Bosé embarazó a una de sus novias, pero ¿qué fue de este hijo? Te contamos.

Así como narra el libro del cantante español, “El hijo del Capitán Trueno”, fue a sus 18 años de edad, que por primera vez se iba a convertir en papá.

Esta historia, también fue plasmada en la bioserie del cantante, en donde narra que conoció a Bárbara, mientras ambos se desempeñaban como actores en Sicilia, Italia.

Ella fue su novia durante un lapso y en medio de la incertidumbre de seguir o no la relación, todo cambió cuando ella le dijo que iban a tener un hijo.

Según narra, mientras él se aferraba a seguir su sueño de ser actor, su padre ‘El Capitán Trueno’, le pedía que trabajara para él y así no sufriera carencias, pero se negó.

Aunque el cantante omite los meses de embarazo que tenía Bárbara, en el libro comparte que “estaba muchos meses ya avanzada”, cuando recibió una llamada de emergencia.

Bárbara se había subido a una motocicleta Vespa, en la que había tenido un accidente y además de los golpes en su cuerpo, su bebé murió en su vientre.

Asimismo, comparte que Bárbara tuvo depresión y pese “a las atenciones” que este le brindó, no se recuperó el amor que existía entre ambos

Según narra en su bioserie, el entonces actor tenía escenas de intimidad con una actriz de la misma producción, lo que llevó a una primera infidelidad.

Pero ahí no paró todo, pues Miguel Bosé siguió siendo infiel a Bárbara con hombres y mujeres.

En el momento en que se enteró que iba a ser papá -por primera vez- decidió optar por emprender en la música y mientras graba su primer disco, fue que su bebé murió.

Miguel Bosé escribió “Linda”, canción que lanzó en 1977 y mismo nombre con el que fue titulado su segundo disco; este fue el que lo llevó a la fama.

Ahora que se sabe que Miguel Bosé escribió “Linda” a Bárbara, se confirman las infidelidades que este cometió en su romance, pues la letra habla de eso.

“Linda, dulce e inocente. Ahora que te abrazo pienso en otra... Linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra...”.

Letra de "Linda", canción de Miguel Bosé.