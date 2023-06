Mickey Santana reapareció tras las acusaciones sobre Ana Victoria Ruiz Palacios y hasta negó haber tenido una relación con ella, pero unas fotografías demuestran lo contrario.

A más de un año de que la familia de Ana Victoria Ruiz Palacios, ‘Vico’, de 32 años de edad, busque a la joven, salió el actor a quien se le atribuye su desaparición.

Mickey Santana -de 35 años de edad- negó todo y hasta la relación con Ana Victoria Ruiz Palacios, pero la madre de la joven desaparecida mostró fotografías que demuestran lo contrario.

Mickey Santana es acusado de haber desaparecido a Ana Victoria Ruiz Palacios, pues sus padres aseguran que sostenía una relación con el actor de ‘Amigos X Siempre’.

Luego de que esta información tomara relevancia por una investigación hecha por Addis Tuñón del programa De Primera Mano, Mickey Santana salió a dar su versión de los hechos.

Mickey Santana llamó “supuesta relación” a lo de Ana Victoria Ruiz Palacios, negando así el que tuvieran un romance y que esto lo vincularía directamente con la desaparición.

Ante ello, en De Primera Mano, la madre de Ana Victoria Ruiz Palacios, ‘Vico’, vio como imposible que el actor negara la relación con su hija y mostró fotografías.

Explicó que esas fotografías fueron tomadas en una reunión con la familia de la joven desaparecida, donde se muestra a Mickey Santana junto a Ana Victoria Ruiz Palacios.

“Él dice que no tiene una relación, pero tenemos fotografías de él con mi hija en una reunión que tuvimos, no puede decir que no es cierto”.

Mamá de Ana Victoria Ruiz Palacios.