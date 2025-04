Michelle Rodríguez quiere resignificar los 40

Porque ya es una señora, pero una señora moderna, Michelle Rodríguez lanza podcast con el que quiere resignificar los 40.

Así como Michelle Rodríguez revela su deseo de convertirse en madre junto a su novia Victoria García.

Casi 40: El podcast de la señora moderna, es el nuevo proyecto de Michelle Rodríguez, quien quiere resignificar los 40.

En un breve encuentro con la prensa, Michelle Rodríguez, de 41 años de edad, explica la razón de ser de su podcast, el cual puede escucharse en servicios streaming como Spotify y Apple.

La comediante recuerda que todo ha cambiado por lo que gente de 40 años no debe limitarse.

“Ya pasó eso de que no puedes hacer cosas (por tener 40), de que no te puedes vestir así, que no puedes decir esto. Resignifiquemos los 40, resignifiquemos la edad y sintámonos vivos, sintámonos bien”

Michelle Rodríguez