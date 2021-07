Michelle Rodríguez confirma su contagio de Covid-19

Después de los rumores que se desataron sobre las razones por las que el musical ‘Sie7e’ canceló sus presentaciones , se dijo que fue debido a contagios por Covid-19.

‘Ventaneando’ apuntó que Michelle Rodríguez era una de las participantes de ‘Sie7e’ que había sado positivo a Covid-19, rumor que ya confirmó.

A través de un post en Instagram, la actriz y comediante, Michelle Rodríguez confirmó su contagio de Covid-19.

Sin embargo, dijo no estar segura de en dónde pudo haber sido su contagio , pues mencionó que todos los días sale a trabajar.

“Pues así la cosa… hace unos días salí positiva a COVID. No sabemos de donde, ni cómo, pero gracias a Dios estoy BIEN”.

La aclaración sobre no saber en dónde se contagió, surge debido a que se dice que en la alfombra negra del estreno de ‘Sie7e ’ no se tenían las medidas sanitarias.

Debido a la cancelación de las funciones del musical ‘Sie7e’ comenzaron los rumores sobre la verdadera razón del porque la acción después de su día de estreno.

En el programa ‘Ventaneando’ se comentó que había contagios entre el equipo del musical, incluyendo trabajadores de staff.

Por otra parte, Carmen Salinas y Lupita D’Alessio , desmintieron que el gobierno estuviera cancelando las obras de teatro y dijeron que ‘Sie7e’ no había tenido audiencia.

Michelle Rodríguez explicó en su post de Instagram que es importante que a pesar de las vacunas se siga teniendo las medidas sanitarias por Covid-19.

Pues explicó, que, pese a haber recibido la vacuna hace 2 semanas, ella salió positiva al nuevo coronavirus.

“Hace 2 semanas me vacuné y aún así logré contagiarme, así que no hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. No aflójenos (sic) ni tantito”.

Michelle Rodríguez en Instagram.