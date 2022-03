Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, ayuda a sacar a niños de camioneta volteada. En redes sociales circula el video del angustioso momento.

Video que fue retomado por la comediante y conductora de televisión Consuelo Duval, quien vía Instagram, agradece ser la madre de éste héroe el cual orgullosamente crió solita.

Michel Duval (Agencia México)

Consuelo Duval narra cómo se enteró que su hijo en un héroe de la vida real

Resulta que fans de la conductora de Netas Divinas se enteró gracias a sus seguidores.

“No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos, debo confesar que se me hundió la panza”, escribe Consuelo Duval junto a la grabación que muestra a dos hombres arriba de una camioneta que yace de lado tras impactarse contra el muro.

“Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente”, agrega y agradece que los pasajeros hayan salido ilesos.

Aplaudió la labor del “muchachito flexible” que se trepó a la camioneta y utilizó su fuerza para sacar a un niño y a una niña, el “muchachito”

Hijo de Consuelo Duval un gran héroe, sin dudarlo Michel sube a esta camioneta volcada para rescatar a pequeñitos, los cuales gracias a Dios salieron ilesos... #consueloduval #michelduval #Heroes pic.twitter.com/a5qlGfoxJa — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) March 8, 2022

“Cuando leí el texto que acompañaba a estos videos, hasta me mareé: ‘Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños”, citó y aseguró estar orgullosa y muy feliz de ser la madre de este héroe.

“Y sí, es mu hijo. No me sorprende papalito, desde que naciste has sido un héroe! Yo crié solita a este héroe por que tengo un superpoder”, subrayó y aprovechó para felicitar a todas mujeres por su día.

Michel Duval interviene en accidente automovilístico (Captura de pantalla /Instagram)

“Las amo, respeto, admiro y bendigo. Claro que se puede”, finalizó la publicación que famosos como Carlos Rivera, Natalia Téllez, Ana Bárbara, Ludwika Paleta, Marjorie de Sousa, Lucero y muchos más aplaudieron.

Mientras que sus seguidores la felicitaron por criar a Michel Duval, quien se convirtió en un héroe sin capa, un héroe de la vida real, y quien hasta el momento se ha pronunciado al respecto pues no busca hacerse publicidad.