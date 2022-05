Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano, compartió su opinión en torno al reciente video de Christian Nodal, donde es exhibido borracho.

Recordemos que en este clip, se ve a Christian Nodal de 23 años, bebiendo de los premios Grammy.

El intérprete aseguró en el audiovisual en estado de ebriedad, que antes era un sueño ganar un galardón de esa magnitud, sin embargo ahora que los tiene ya “no significa nada” para él.

El líder de Mi Banda El Mexicano, respaldado por su hijo, aseguró que esa “es la opinión de él” y dijo respetarla.

“Yo no puedo estar en contra de la opinión de nadie, la acepto y la respeto, si él dice eso, por algo lo debe de decir”, declaró.

Posteriormente, señaló que “es una opinión y es muy respetable”: “No estamos en contra de lo que él opine”, expresó.

Mi Banda El Mexicano no solo opina de Christian Nodal, también de Grupo Firme; no comulgan con su estilo

Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano, expuso su opinión sobre los proyectos musicales que beben arriba del escenario, tal como Christian Nodal y Grupo Firme.

Christian Nodal, Eduin Caz (Instagram/@nodal @eduincaz)

Explicó que él no lo haría, sin embargo, no juzga su actuar: “No puedo caer en esos excesos porque ya saben que uno está grande, ya uno no puede estar en esos ridículos, pero los jóvenes todavía aguantan”, dijo.

Precisó que durante su juventud estuvo “viviendo en la delgada línea de la libertad y el libertinaje” y se dio cuenta de que “es mejor la libertad que el libertinaje”.

Pese a que él no suele beber o consumir sustancias, precisó que “cada quien tiene su estilo”.

“En toda mi vida ellos nunca me han visto tomando, ni drogas ni otros aspectos de mi vida, creo que ese es el mejor ejemplo que les puedo dar”, dijo Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano.

Detalló que, en su juventud no se acostumbraba a beber arriba del escenario, aclarando que “el fenómeno se acepta, no se juzga”.

“Nosotros en nuestro estilo, en la década de los noventa era subir chicas a bailar con nosotros y ahora ellos suben a gente arriba del escenario y la gente se los festeja”, dijo para concluir.