Mhoni Vidente -de 48 años de edad- se va a casar con ‘Papi’ tras lo que serían 9 años de noviazgo.

Fue durante una de sus lecturas para El Heraldo que Mhoni Vidente compartió cómo le pidieron matrimonio.

Y aunque la pitonisa no dio muchos detalles sobre la boda, se mostró alegre y nerviosa compartiendo la noticia con sus seguidores.

Pues a pesar de que Mhoni Vidente se encuentra muy activa en redes sociales, no comparte muchos aspectos de su vida privada.

Durante su lectura del 2 de abril para El Heraldo, Mhoni Vidente reveló que se va a casar.

De acuerdo con Mhoni Vidente, su compromiso con ‘Papi’ —cuya identidad se desconoce— se dio tras cumplir 9 años de noviazgo en 2025.

Pues la pitonisa reveló que durante su cumpleaños, celebrado el pasado 21 de marzo, se fue de vacaciones con su pareja e intercambiaron anillos.

“Me fui de viaje y el Papi me regaló un anillo. Yo tengo 9 años con el Papi, y me dio un anillo para casarnos. Este sí es piedra. Me pidió matrimonio, y yo también le di anillo. Intercambios”

Mhoni Vidente