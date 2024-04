¿México o Perú? Nicola Porcella responde cuando le preguntan tras polémica de Danna Paola

Nicola Porcella, quien es orgullosamente peruano dice preferir a México frente a su país, contrario a Danna Paola, quien elige a España.

La revelación de Nicola Porcella llega a días de que Danna Paola se convirtiera en blanco de críticas por asegurar en un programa chileno que prefiere a España sobre México.

Palabras que jugaron en su contra de la cantante -de 28 años de edad- ya que además de ser mexicana, formó su carrera en el país donde es una de las artistas más queridas.

En un breve encuentro con la prensa, contrario a Danna Paola, Nicola Porcella -de 36 años de edad- dijo preferir México frente a Perú a pesar de ser orgullosamente peruano.

Nicola Porcella, quien no es amigo de Danna Paola, pero sí un admirador, dijo estar agradecido con México por abrirle las puertas y darle una oportunidad tanto a él como a su familia por lo que responderá a su cariño con amor.

“Yo vivo en México. México le dio la oportunidad a mi vida. México hizo que mi familia tenga una oportunidad y mi familia es lo más importante, yo no puedo ser malagradecido, México me puso en el lugar donde estoy y le debo todo, eso lo tengo claro y si les molesta qué les puedo decir... México ha hecho mucho por mí, no tengo palabra para expresárselos y la única manera en que se lo puedo devolver es con trabajo y sacrifico. Orgullosamente peruano, pero si me preguntan dónde vivir y trabajar, dónde me siento más cómodo, voy a decir México”

Nicola Porcella